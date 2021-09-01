Лесники Бурятии принимают шишку лиственницы от населения

Планируется восстановить более 600 га погибшего леса



В Джидинском и Закаменском районах Бурятии стартовал сбор шишки лиственницы для восстановления лесов. Кроме собственного сбора, лесники также принимают шишку лиственницы от местных жителей, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Специалисты планируют заготовить порядка 150 кг семян - этого количества хватит, чтобы восстановить более 600 га погибшего леса.



- Жители Закаменского и Джидинского района могут собрать шишку лиственницы и сдать в лесхоз за вознаграждение. Так любой желающий, неравнодушный к лесному достоянию республики, сможет проявить свою гражданскую позицию и внести свой вклад в восстановление лесов района. Уверен, что активисты и общественники не останутся в стороне, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Сбор шишки лиственницы продлится до конца сентября. Для заготовки качественных семян специалисты тщательно подбирают деревья и шишки.



- У лиственницы должен быть прямой и гладкий ствол, без всяких повреждений, а хвоя зелёная и пушистая. Также очень важно, чтобы на дереве было очень много шишек, которые еще не раскрылись и не отдали свои семена. Как правило, такие шишки находятся на самой верхушке дерева. Сбор проходит вручную - мы забираемся на дерево, собираем в мешки шишку и спускаем её вниз, - рассказал руководитель Джидинского лесхоза Вениамин Хребтов.



После того, как шишка будет собрана, она отправится на переработку в шишкосушилку. Полученные семена весной высеют на лесном питомнике, а через два года молодой лес высадят на погибших от пожаров территориях.



