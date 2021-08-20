Централизованное водоснабжение получат жители 100-х кварталов Улан-Удэ

Работы выполнены на 80%
В столице Бурятии продолжается устройство централизованного водоснабжения для 100-х микрорайонах. На сегодняшний день больше половины работ по строительству магистральных сетей в юго-западной части Улан-Удэ уже выполнено, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
По словам подрядчика, на сегодняшний день остались работы по строительству резервуаров, подпорных стен и строительство зданий повысительных насосных станций. Однако есть небольшое отставание от графика.
- Есть незначительные отставания от графика, потому что пришлось корректировать проектное решение. В связи с этим, пока не была откорректирована проектная документация, работы были приостановлены. Сейчас график сдачи объекта будет корректироваться, но мы постараемся до конца этого года завершить работы и обеспечить жителей «сотых» кварталов качественной питьевой водой, - прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Иван Ерофеев, главный инженер строительной компании «Фортуна» рассказал, что после прохождения повторной государственной экспертизы, получилось увеличение сметной стоимости.
- Сейчас этот вопрос решается, если он решится в ближайшее время, тогда можно будет говорить о том, что работы будут завершены в срок. По контракту окончание строительства - 30 ноября, - рассказал Иван Ерофеев.
После завершения строительства у 20 тысяч жителей «сотых» кварталов будет возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. Это жители 108, 102, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 130, 130а микрорайонов.
- На сегодняшний день уже завершено строительство 2,8 километра магистрального водопровода, идет строительство повысительной насосной станции и контррезервуаров для питьевой воды, каждый из которых будет объемом 3300 куб. м. Также для строительства сетей используются защищенные трубопроводы устойчивы к агрессивному воздействию грунтов. В магистральных водоводах учтен расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, на наружное и внутреннее пожаротушение. Федеральное финансирование данного проекта составляет 432 млн рублей, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Централизованное водоснабжение получат жители 100-х кварталов Улан-Удэ
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