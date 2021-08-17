В ближайшее время состоится итоговая приёмка объекта
В Октябрьском районе Улан-Удэ обновили дорогу по улице Бабушкина. Участок протяжённостью 550 метров от остановки «Улица Прямая» до железнодорожного переезда ремонтировала подрядная организация «Доринвест».
- Улица является магистральной, ежедневно по ней проезжают жители сотых кварталов, Вахмистрово, весь Юго-Запад города. Ремонт этого участка назревал давно, - пояснил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.
Дорожники установили здесь новые бортовые камни и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Выполнены и последние штрихи – нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Сумма контракта на ремонт дороги составила 11,2 млн рублей.
В ближайшее время состоится итоговая приёмка объекта с участием рабочей группы по контролю качества дорожных работ и общественников.
Напомним, в столице Бурятии в этом году планируется отремонтировать 29 участков дорог, в том числе дороги, попавшие в нацпроект благодаря экономии на торгах. Общая протяжённость дорог составляет 33 км. На их обновление выделено 700 млн рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу в «сотые» кварталы
Общество, Фото:
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