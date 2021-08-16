В Бурятии с 90-летием поздравили 2 участниц трудового фронта

В минувшие выходные в Бурятии юбилейные 90-е дни рождения отметили жительницы Кяхтинского района. Так, 14 августа поздравления принимала участница трудового фронта Раиса Феоктистовна Дубинина. Она родилась в 1931 году в селе Чикой Кяхтинского района Бурятской АССР.- Родители мои трудились на Чикойском кожевенном заводе, росла я в многодетной семье. Нас было четверо, я была младшим ребёнком. В 1946 году умерли родители один за другим, – вспоминает своё детство именинница. – Я окончила Чикойскую школу, 7 классов. В 1948 году, когда мне исполнилось 17 лет, мы переехали в город Кяхта, там я начала работать нянькой.В 1951 году Раиса Феоктистовна вышла замуж за Ивана Семёновича Дубинина. Всю жизнь он отработал строителем, награждён званием «Заслуженный строитель Бурятской АССР». Вместе они вырастили троих детей, 6 внуков, 10 правнуков.- Где я только не работала в течение всей жизни – 9 лет в вечерней школе уборщицей, затем 3 года в пограничном отряде. В 1967 году пришла работать переплётчицей в Кяхтинскую районную типографию, отработала там 23 года, а потом вышла на заслуженный отдых, – рассказала Раиса Феоктистовна.Среди наград Раисы Фекотистовны – почётные грамоты, дипломы и медали. Так, в 1977 году присвоено звание «Лучший переплётчик Бурятской АССР», в 1984 года награждена медалью «Ветеран труда». В 1986 году присвоено звание «Лучший полиграфист района», присвоен знак «Ударник XI пятилетки». В 1994 году награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 2015 года получила статус «Дети Войны».Ещё один юбиляр – Анна Андреевна Кузовлева. Она родилась 15 августа 1931 года в селе Малая Кудара Кяхтинского района Бурят-Монгольской АССР.- Мои родители работали в колхозе, отец ушёл на войну и погиб чуть ли не в пером бою. На маме остались 6 детей, самому младшему было только 3 месяца. Я родилась вторым ребёнком, поэтому с ранних лет познала труд. Мама поднимала детей одна, и ей надо было помогать, – рассказывает Анна Андреевна.Когда началась война, всем детям наравне со взрослыми пришлось трудиться на колхозных полях. Анна начала трудовую деятельность в 12 лет. Работала на ферме, ухаживала за ягнятами. В полях трудилась на посадке, прополке и копке картофеля. Став постарше, молоденькой девушкой ездила на лесозаготовки. Замуж вышла там же, но муж рано ушёл из жизни.Спустя время она переехала в город Кяхта и устроилась работать на кирпичный завод, затем пекарем в студенческую столовую. Много лет работала поваром в столовой райпо, затем в ПТУ №34, оттуда в 1987 году ушла на заслуженный отдых.Неоднократно награждалась почётными грамотами, дипломами. В 1996 году ей присвоено звание «Ветеран труда», в 2006 году подтверждён статус «участника трудового фронта», а с 2015 года имеет статус «Дети Войны».Анна Андреевна вырастила сына и 5 внуков, имеет 8 правнуков.Обе именинницы получили поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова. Им вручили сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.