Осуждённых посетил иерей Антоний Хинганский
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялось таинство покаяния. Провёл священный обряд помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими, иерей Антоний Хинганский.
Священнослужитель также передал в храм колонии крестики и свечи.
- Также отец Антоний провёл профилактические беседы и работу с осуждёнными, в том числе склонными к совершению суицида и членовредительства, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Ранее «Байкал-Dailу» сообщал о том, что в День семьи осуждённые позвонили своим родным.
В улан-удэнской колонии строгого режима провели таинство исповеди
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