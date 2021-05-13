Жителей Бурятии предупредили об угрозе ввода новых ограничений

В первую очередь, возможное ужесточение коснётся массовых мероприятий
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев, комментируя ситуацию с коронавирусом, заявил: «Расслабляться ещё рано!»
В последние два дня в Бурятии отмечен суточный рост числа заражённых коронавирусом.
- Благодаря ограничительным мероприятиям нам удалось добиться стабилизации эпидситуации по коронавирусной инфекции, и даже определённого снижения заболеваемости. Но ситуация всё ещё хрупкая. Сегодня мы видим ухудшение эпидситуации в мире и некоторых регионах нашей страны. Во многом это происходит из-за несоблюдения антиковидных мер, масочного режима, расслабленности среди населения. К сожалению, у нас в республике мы тоже наблюдаем подобную тенденцию. И это ярко отражается на заболеваемости: в последнее время не наблюдается снижения, а в последние сутки мы регистрируем незначительный, но рост, - заявил Сергей Ханхареев.
Он предупредил: «Если в республике будет ухудшение эпидситуации, тогда мы вынуждены будем вводить новые ограничения».
- В первую очередь это коснётся массовых мероприятий. Чтобы не допустить этого, мы сегодня должны быть очень осторожными. И не только носить маски и обрабатывать руки. Но и ограничивать свои контакты. А столь массовые мероприятия, например, как «Голос кочевников», значительно увеличивают риски инфицирования. Даже несмотря на то, что оно проходит на открытом воздухе. В 2019 году его посетило почти 10 тысяч зрителей. Но сегодня у нас другое время, время COVID-19, - заявил Ханхареев.
Главный санврач Бурятии обратился к жителям с просьбой понять действия властей.
- Всё, что мы делаем направлено на охрану здоровья наших граждан, рисковать которым мы не можем. Никто не говорит об отмене мероприятий. Но здесь надо тщательно посмотреть все планируемые мероприятия и оценить возможные риски. Может, какие-то можно перенести на другое время, а какие-то совместить. Я уверен, что предупредить рост заболеваемости значительно легче, чем снова бороться за снижение. Я призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, - заключил Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», об угрозе отмены фестиваля «Голос кочевников» стало известно на днях. Эта новость шокировала жителей Бурятии, особенно тех, кто уже купил билеты.
Жителей Бурятии предупредили об угрозе ввода новых ограничений
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