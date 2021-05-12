Родители сильно расстроились, узнав об ограничительной мере
Жители Бурятии активно обсуждают появившуюся в паблике ves_ulan_ude информацию о том, что родителям запретили присутствовать на выпускных в детских садах. Большинство возмущаются ситуацией:
«Парад можно, чемпионаты всякие можно. А родителям к детям на праздник нельзя. Где логика?»
«Дети готовятся, только не понять, для кого? Так хочется сходить и посмотреть вживую, а не на фотографиях и видео»
«Тоже сегодня жутко расстроились от такого сообщения, вероятно, родители с детьми подпольно организуют себе праздник да и всё, кому лучше-то?»
«Борьбу проводить можно, а родителям на выпускной нельзя???»
«B кино ходить можно, в кафе, рестораны, клубы, парки, а общественный транспорт? А вот родителям на выпускной к своим детям нельзя?! Ну что за бред-то?! Дети ходят в сад и контактируют в группе друг с другом, а приходя домой, контактируют со своими родителями - и так по кругу. Так почему нельзя родителям пойти на выпускной к ребёнку?!»
Впрочем, есть те, кто равнодушно отнёсся к подобной мере, и кто поддержал её:
«Жили раньше как-то без выпускных в саду, без выпускных с начальной школы, за всю жизнь был один школьный выпускной и как-то ничего вроде, все живы и здоровы»;
«Вырастила детей без всяких выпускных, и сами выросли без этого. У меня внук часто болеет, и я не хочу, чтобы его дополнительно чем-нибудь заразили, можно пережить, ничего страшного»;
«У нас его вообще не было, и ничего, живём».
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии обещали прокомментировать ситуацию позже.
В Бурятии обсуждают недопуск родителей на выпускные в детсады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За время соревнований юные спортсмены выполнили более 10 тысяч подъёмов гири
Родители сильно расстроились, узнав об ограничительной мере
В городе проходит чемпионат «Абилимпикс»
Самый массовый региональный турнир по шахматам состоится в столице Забайкальского края
Спортсмены пробегут четыре стандартные дистанции
Спортсмены завоевали две бронзовые награды
Девочку назвали Аяной
Рысь не уходила с места, не желая расставаться с добычей
В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии
В Бурятии определили лауреатов конкурса фольклорных коллективов
Трёхэтажное здание включит в себя 7 блоков общей площадью почти 6000 кв. м
Победители поедут защищать честь республики на фестивале «Алтаргана»
Победителями стали семьи из Кяхтинского, Баунтовского, Прибайкальского, Закаменского районов, Улан-Удэ и Северобайкальска
Ровные круги появились на поле в Иволгинском районе
Саженцы появились возле Бурятского делового центра