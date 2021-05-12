В Бурятии обсуждают недопуск родителей на выпускные в детсады

Родители сильно расстроились, узнав об ограничительной мере



Жители Бурятии активно обсуждают появившуюся в паблике ves_ulan_ude информацию о том, что родителям запретили присутствовать на выпускных в детских садах. Большинство возмущаются ситуацией:



«Парад можно, чемпионаты всякие можно. А родителям к детям на праздник нельзя. Где логика?»

«Дети готовятся, только не понять, для кого? Так хочется сходить и посмотреть вживую, а не на фотографиях и видео»

«Тоже сегодня жутко расстроились от такого сообщения, вероятно, родители с детьми подпольно организуют себе праздник да и всё, кому лучше-то?»

«Борьбу проводить можно, а родителям на выпускной нельзя???»

«B кино ходить можно, в кафе, рестораны, клубы, парки, а общественный транспорт? А вот родителям на выпускной к своим детям нельзя?! Ну что за бред-то?! Дети ходят в сад и контактируют в группе друг с другом, а приходя домой, контактируют со своими родителями - и так по кругу. Так почему нельзя родителям пойти на выпускной к ребёнку?!»



Впрочем, есть те, кто равнодушно отнёсся к подобной мере, и кто поддержал её:

«Жили раньше как-то без выпускных в саду, без выпускных с начальной школы, за всю жизнь был один школьный выпускной и как-то ничего вроде, все живы и здоровы»;

«Вырастила детей без всяких выпускных, и сами выросли без этого. У меня внук часто болеет, и я не хочу, чтобы его дополнительно чем-нибудь заразили, можно пережить, ничего страшного»;

«У нас его вообще не было, и ничего, живём».



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии обещали прокомментировать ситуацию позже.

