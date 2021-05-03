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Концерт в честь празднования Светлой Пасхи прошёл в Улан-Удэ

Концерт в честь празднования Светлой Пасхи прошёл в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие проходило в театре

Сегодня, 3 мая, в Русском драматическом театре прошёл праздничный концерт. С Пасхой гостей поздравили митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и творческие коллективы Бурятии.

- Праздник Святой Пасхи входит в наши души, в наши дома, в нашу жизнь тихой и светлой радостью и теми древними обычаями, которые дошли до нас со времен наших предков. Эта радость о Христе Воскресшем преисполняет наши сердца, наш ум, нашу душу, и мы не можем внутрь себя вмещать эту радость, не делясь ею со всеми нашими ближними, - сказал митрополит Иосиф.

Глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой посетил праздничный концерт.

С танцевальными и вокальными номерами выступили театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль «Казачий Спас», ансамбль «Багульник», народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», ансамбль «Овация», детская фольклорная студия «Забавушка», ансамбль народных инструментов «Теремок», ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», ансамбль народного пения «Потешки», ансамбль «Байкальские зори» и солистка Елена Шашина, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
праздник Пасха
 
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