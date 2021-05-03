Концерт в честь празднования Светлой Пасхи прошёл в Улан-Удэ



Сегодня, 3 мая, в Русском драматическом театре прошёл праздничный концерт. С Пасхой гостей поздравили митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и творческие коллективы Бурятии.



- Праздник Святой Пасхи входит в наши души, в наши дома, в нашу жизнь тихой и светлой радостью и теми древними обычаями, которые дошли до нас со времен наших предков. Эта радость о Христе Воскресшем преисполняет наши сердца, наш ум, нашу душу, и мы не можем внутрь себя вмещать эту радость, не делясь ею со всеми нашими ближними, - сказал митрополит Иосиф.



Глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой посетил праздничный концерт.



С танцевальными и вокальными номерами выступили театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль «Казачий Спас», ансамбль «Багульник», народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», ансамбль «Овация», детская фольклорная студия «Забавушка», ансамбль народных инструментов «Теремок», ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», ансамбль народного пения «Потешки», ансамбль «Байкальские зори» и солистка Елена Шашина, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

