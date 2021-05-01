 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 мая

30 апреля

Популярное

1 мая в Бурятии местами мокрый снег

1 мая в Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до +13

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём местами дождь и мокрый снег. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северный 5-10, местами до 15 м/с. Температура ночью от +4 до -1, местами -3,-8, днём +11,+16, местами +2,+7.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северный 7-12 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +11,+13
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дети Бурятии посоревнуются в конкурсе талантов
Дети Бурятии посоревнуются в конкурсе талантов
Общество, 30.04.2021
Гала-концерт победителей состоится 1 июня
Жителей Читы приглашают станцевать вальс Победы
Жителей Читы приглашают станцевать вальс Победы
Общество, 30.04.2021
В столице Забайкалья проведут флешмоб «Музыка мира»
Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо
Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо
Общество, 30.04.2021
Также будет проведено первенство СФО у юношей 11-14 лет и юниоров 15-17 лет
По Улан-Удэ промаршируют юные патриоты
По Улан-Удэ промаршируют юные патриоты
Общество, 30.04.2021
Участниками парада станут старшеклассники 20 школ города
В Забайкалье покажут реконструкцию «матч жизни»
В Забайкалье покажут реконструкцию «матч жизни»
Общество, 30.04.2021
В Чите состоятся спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы
В Иркутске установят «Рекорд Победы»
В Иркутске установят «Рекорд Победы»
Общество, 30.04.2021
Всероссийская спортивная акция по подъёму гири пройдёт в городе 9 мая
Военные Бурятии написали «Диктант Победы»
Военные Бурятии написали «Диктант Победы»
Общество, 30.04.2021
Участники, показавшие высокий уровень знания истории, были поощрены
В Забайкалье стартует первый фестиваль экскурсий
В Забайкалье стартует первый фестиваль экскурсий
Общество, 30.04.2021
Программа фестиваля рассчитана на 10 выходных дней
В Иркутске отменили шествие войск в День Победы
В Иркутске отменили шествие войск в День Победы
Общество, 30.04.2021
Парад ограничится смотром войск на площади графа Сперанского
На улицах Улан-Удэ проведут юбилейную эстафету
На улицах Улан-Удэ проведут юбилейную эстафету
Общество, 30.04.2021
Традиционные соревнования пройдут в столице Бурятии в 75-й раз
Военные установили понтонный мост для жителей Бурятии
Военные установили понтонный мост для жителей Бурятии
Общество, 30.04.2021
Временная переправа обеспечит связь жителей сёл Дырестуй и Зарубино с «большой землёй»
В Прибайкальском нацпарке вводится особый противопожарный режим
В Прибайкальском нацпарке вводится особый противопожарный режим
Общество, 30.04.2021
На территории усилят контроль за соблюдением правил пребывания на особо охраняемой природной территории
В Бурятии ещё 10 семей получили бесплатных коров
В Бурятии ещё 10 семей получили бесплатных коров
Общество, 30.04.2021
До конца года планируется передача ещё 61 коровы  
Молодёжный театр Улан-Удэ ждёт зрителей на своё открытие
Молодёжный театр Улан-Удэ ждёт зрителей на своё открытие
Общество, 30.04.2021
Театр был закрыт с октября прошлого года на капитальный ремонт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^