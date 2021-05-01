В Улан-Удэ днём до +13
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём местами дождь и мокрый снег. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северный 5-10, местами до 15 м/с. Температура ночью от +4 до -1, местами -3,-8, днём +11,+16, местами +2,+7.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северный 7-12 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +11,+13
1 мая в Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
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