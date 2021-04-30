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За сутки ещё трое жителей Бурятии скончались от COVID-2019

За сутки ещё трое жителей Бурятии скончались от COVID-2019
Общество, 
Коронавирус в республике держится на стабильном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 30 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 37 172. Из них 54% (19 809) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 28 жителей Бурятии. Из них большинство (20 пациентов) обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость держится на одном уровне, примерно столько же заболевших выявляли и в предыдущие дни. Для сравнения, накануне было 28 заражённых, за день до этого +27, до этого +26, +27, +29, +28 и т.д.

Накануне вылечились 35 пациентов. За всё время излечились от коронавируса 35 876 человек, или 96%.

Скончались за последние сутки трое больных COVID-19. Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 846 человек.

В стационарах республики сегодня лечатся 296 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 182. В отделениях реанимации находится 51 пациента (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ 21 пациентов (из них старше 65-ти – 11).

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 424 койки, из них свободно 146.

Амбулаторное лечение проходят 154 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 752 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев призвал провести праздники за городом и как можно реже посещать места массового скопления людей. Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом он назвал «стабильной, но ещё достаточно хрупкой».

На днях в Улан-Удэ состоялась первая в этом году торжественная отправка в войска крупной партии новобранцев. Мероприятие прошло в условиях ограничительных мер.
коронавирус профилактика
 
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