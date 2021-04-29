Первые призывники 2021 года из Улан-Удэ уехали к местам службы

На сборном пункте Улан-Удэ состоялась первая в этом году торжественная отправка в войска более 60 новобранцев. Мероприятие прошло в условиях ограничительных мер, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







Перед началом торжественного мероприятия подразделения РХБ защиты обработали прилегающую территорию сборного пункта специальным раствором. Транспорт, перевозящий призывников, также был подвержен специальной обработке.Помимо этого, продезинфицированы помещения выдачи формы, медкабинеты, казарма временного пребывания, специальные кабинеты для изготовления и выдачи персональных электронных карт и другие служебные помещения.У родственников молодых людей, прибывших на отправку в войска, на контрольно-пропускном пункте измеряли температуру тела. В случае необходимости им выдавали одноразовые маски и обеззараживали руки специальным дезинфицирующим раствором.На строевом плацу состоялось построение будущих военнослужащих с сохранением социальной дистанции. С напутственными словами выступили ветераны войны, представители правительства республики, заместитель военного комиссар, представитель Иволгинского дацана.В текущем году основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Бурятии, остальные – в объединениях Приморского, Забайкальского, Хабаровского краях и Тихоокеанского флота.- Особенность весеннего призыва в текущем году в том, что перед началом призывных мероприятий молодых людей вакцинировали новым отечественным препаратом против коронавируса, чтобы избежать заболеваний у личного состава, - отметили представители Восточного военного округа.