Видимость в горящей квартире была нулевой
Начальник пожарно-спасательной части №73 Александр Децик поделился историей спасения, которая случилась в декабре 2012 года. Тогда он работал на пункте связи в пожарной части. Поступил сигнал о запахе гари в квартире по улице Камова в Улан-Удэ.
- Прибыв на место, я, как помощник начальника караула, отправился в разведку. Пробираясь сквозь густой чёрный дым, на диване одной из комнат, я обнаружил мужчину. Отдав личному составу команду включиться в СИЗОД, и защитив пострадавшего от дыма спецсредствами, мы приступили к эвакуации, - вспоминает Александр Децик.
Но на этом спасательная операция не закончилась.
- Когда вынесли мужчину на улицу, ко мне подбежал мальчик и рассказал, что дома вместе с дедушкой находился его четырёхлетний брат. Не теряя времени, я вновь побежал в квартиру, чтобы успеть спасти малыша. К счастью, мне удалось быстро найти ребёнка. Я вынес его на свежий воздух, и до приезда медиков держал на руках, мысленно благодаря Бога за то, что все остались живы и здоровы, - признался Александр Децик.
Историю опубликовали на странице республиканского МЧС в Instagram.
Пожарный рассказал историю спасения дедушки и ребёнка в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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