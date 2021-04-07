Школьников Улан-Удэ зовут сыграть в «декабристский» брейн-ринг

Интеллектуальная игра посвящена 230-летию со дня рождения Николая Бестужева



24 апреля в день рождения Николая Бестужева в Улан-Удэ пройдёт брейн-ринг «Герой своего времени», в котором могут принять участие школьники города. Игра состоится на малой сцене Русского драматического театра. Каждое общеобразовательное учреждение может направить команду из пяти человек, состоящую из учащихся 8-х и 9-х классов, и попробовать свои силы в интеллектуальной игре (не более 1 команды от школы). Приём заявок на участие в брейн-ринге стартовал 5 апреля и продлится до 18:00 16 апреля.



- Интеллектуальная игра «Герой своего времени» посвящена 230-летию со дня рождения декабриста, историографа флота, писателя, критика, изобретателя, художника Николая Александровича Бестужева, чей вклад в развитие культурной жизни в Сибири неоценим, и 30-летию с того момента, как театр носит его имя. В ней будут затронуты вопросы биографии и творчества декабриста, его деятельности в период сибирской ссылки и истории Государственного русского драматического театра, - сообщает пресс-служба театра.



В состав жюри войдут приглашённые преподаватели Бурятского государственного университета, Восточно-Сибирского государственного института культуры, артисты и сотрудники театра. Участников и победителей ждут призы и памятные дипломы.



Возрастное ограничение 12+

