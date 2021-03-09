В аэропорту Улан-Удэ установят «больше, чем просто скульптуру»

Будущая скульптура должна отражать дух региона
Стали известны подробности конкурса на лучший эскиз скульптуры, которую установят в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Будущая скульптура должна будет отражать дух региона, было заявлено сегодня на брифинге в администрации города.
– Это будет значимый монумент для республики. Перед организаторами стоит серьёзная задача – отобрать достойную композицию. Необходимо отразить дух региона, глубоко прочувствовать. Это должен особенный художественный образ, отражающий духовную силу живущего в республике народа и его уникальную историю, – отметил председатель Союза художников Бурятии Евгений Болсобоев.
Начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров заявил, что это должна быть «больше, чем просто скульптура».
– Международный аэропорт «Байкал» на территории Улан-Удэ имеет огромное экономическое, социальное и культурное значение для региона. От того, каким будет первое впечатление, зависит и душевный настрой гостей. Важно, чтобы в новом ансамбле комплекса современного терминала аэропорта имелась монументально-художественная доминанта. Это может быть декоративная скульптурная композиция, либо пластический арт-объект, который больше, чем «просто скульптура», – сказал Даши Анчиров.
В пресс-службе мэрии уточнили, что в конкурсе на будущую скульптуру могут принять участие проектные организации, творческие коллективы и единоличные авторы. Победитель получит денежный приз в 200 тысяч рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрено 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч.
Работы должны включать в себя модель скульптурной композиции, выполненную в мягком материале, высотой не более 75 см, альбом формата А3, планшет размером 140×100 см и электронную версию конкурсной работы.
Для непредвзятой оценки все конкурсные работы будут представлены под индивидуальным шифром из любых двух кириллических букв и трёх арабских цифр.
Прием заявок и конкурсных работ будут идти с 4 по 14 мая включительно с 13 до 17 часов (кроме нерабочих и праздничных дней) по адресу: ул. Бабушкина, 25, кабинет 503.
28 мая состоится итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения вскрытия конвертов и объявление победителей и призеров.
Улан-удэнцы смогут увидеть конкурсные работы с 17 мая по 27 мая в Музее истории города на специальной выставке.
В аэропорту Улан-Удэ установят «больше, чем просто скульптуру»
Общество, Фото:
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