Для объекта уже разработана проектно-сметная документация
В Улан-Удэ планируют построить центр настольного тенниса. Проектно-сметная документация уже разработана. Теперь в планах регионального минспорта участвовать с этим проектом в федеральных программах для получения финансирования. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов во время прямого эфира.
- Настольный теннис мы будем развивать. Он у нас стал базовым видом спорта. Наши ребята за последние несколько лет нас радуют, они занимают места на уровне ДФО, на уровне первенств страны, - отметил Дамдинцурунов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года федерация настольного тенниса Бурятии обратилась с открытым письмом к главе республики Алексею Цыденову. Спортсмены просили как раз специализированный спортивный зал. Представители федерации считают, что в силу своего географического положения Бурятия «обязана стать центром настольного тенниса России». Но без своего специализированного отдельного центра добиться этого будет крайне трудно.
В Бурятии решили строить центр настольного тенниса
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