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Федерация настольного тенниса просит помощи у главы Бурятии

Федерация настольного тенниса просит помощи у главы Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Талантливым спортсменам не хватает специализированного зала

В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову от федерации настольного тенниса. Теннисисты просят предоставить им специализированный спортивный зал.

- Наши многочисленные обращения о предоставлении специального зала для занятий настольным теннисом в адрес ряда ответственных инстанций и ведомств годами остаются без ответа и внимания. Но, несмотря на это, настольный теннис Бурятии развивается с помощью неравнодушных людей, оказывающих финансовую помощь спортсменам для их участия в различных турнирах и благодаря поддержке мецената Владимира Дмитриева, предоставившего помещение для тренировок на территории ТРЦ «Пионер», - говорится в открытом письме.

За последние годы юные спортсмены добились немало побед. В федерации считают, что подрастающее поколение сможет бороться и на мировом уровне, где уверенно лидируют представители Китая, Японии, Кореи.

- За короткое время, с 2016 года, наши спортсмены достигли впечатляющих успехов: четыре спортсмена из нашей республики входят в топ-10 – десятку лидеров юных теннисистов России в своих возрастах. Также и мужская, и женская команды «Барис», составленные из молодых игроков, играют сегодня в высшей лиге клубного первенства России, - сообщили в федерации настольного тенниса Бурятии.

Представители федерации считают, что в силу своего географического положения Бурятия «обязана стать центром настольного тенниса России». Но без своего специализированного зала добиться этого будет крайне трудно.


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