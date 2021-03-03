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Главную ёлку Улан-Удэ переработали на удобрение

Главную ёлку Улан-Удэ переработали на удобрение
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Сосны с главной ёлки перерабатываются в мульчу

В Улан-Удэ МБУ «Городское лесничество» завершает переработку сосен, из которых состояла главная городская ёлка на площади Советов. Также часть сосен была доставлена в микрорайон Солнечный для восстановления близлежащего леса, сообщили в комитете городского хозяйства.

Специалисты лесничества с помощью специальной рубительной машины (производства Финляндии) превращают сосны и хвою в мелкую древесную щепу. Этим удобрением весной и летом будут засыпаться или мульчироваться приствольные круги деревьев и будущих саженцев.

- Использование древесной щепы в качестве мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности почвы примерно на 15-20 процентов, - поясняют специалисты.


Ледовый городок с площади Советов демонтировали в конце февраля.


елка удобрения
 
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