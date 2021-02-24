В Улан-Удэ прощаются с новогодней ёлкой

Для демонтажа елки задействованы бригады специалистов и спецтехника комбината по благоустройству, Городского лесничества, МБУ «Горсвет».







«Звёздное небо» и гирлянды с ёлки будут сняты и отправлены на хранение.











В столице Бурятии в связи с грядущим потеплением начат демонтаж ледового городка и главной городской ёлки. Разборку новогодних шаров и катушек на площади Советов завершат к 1 марта, сообщает комитет городского хозяйства.Городская ёлка в этом году вошла в топ-10 самых красивых и высоких ёлок России. Все сосны, из которых она состоялась, будут отправлены на переработку - мульчирование.Главную ёлку города установили в декабре 2020 года. Она стала главным новогодним символом Улан-Удэ и центром новогоднего оформления ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Каркас ёлки сделан из стальных модулей, в разобранном виде они будут находиться на ответственном хранении.В этом году впервые основа конструкции горок и сцены были сделаны из модульных стальных секций, а не из пиломатериала. Металлические каркасы прослужат десятилетиями, что позволит ежегодно экономить бюджетные средства, ранее выделяемые на закупку пиломатериала, заверяют в мэрии. Все модули и доски, использованные при постройке и облицовке горки, будут находится на ответственном хранении до следующего сезона.