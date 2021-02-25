В Бурятии проведут чемпионат по ориентированию на лыжах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся в посёлке Селенгинск



13 марта в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования по дисциплине «Лыжная гонка – классика» состоятся в местности Овсянка. Парад открытия начнётся в 12:30, старт – в 13:00.



К участию допускаются как жители Бурятии, так и представители других регионов РФ по возрастным группам: мальчики до 13 лет, девочки до 13 лет, юноши до 15 лет, девушки до 15 лет, юноши до 17 лет, девушки до 17 лет, юноши до 19 лет, девушки до 19 лет, мужчины, женщины, мужчины старше 40 лет, женщины старше 40 лет, мужчины старше 50 лет, женщины старше 50 лет и новички – участники любого возраста, впервые принимающие участие в соревнованиях по ориентированию на лыжах, либо не имеющие спортивного разряда.



Победители и призёры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.



Предварительная регистрация проводится до 18:00 11 марта, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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