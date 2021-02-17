Блогер заказал в Улан-Удэ 14 блюд и еле с ними справился

Известный путешественник поделился впечатлениями о том, как с голодухи заказал в Улан-Удэ сразу 14 «странных» блюд



Путешественник, известный блогер Сергей Анашкевич рассказал на «Яндекс.Дзен» о дегустации в Улан-Удэ сета из 14 блюд. Блогер побывал в Бурятии в середине января.



- Из Читы в Улан-Удэ мы ехали долгих 8 часов. На обед не останавливались, т.к. особо было негде, да и хотелось успеть попасть в Иволгинский дацан, который работает до 17.00. В дацан благополучно успели, затем по вечерним полупробкам добрались до своего отеля в центре, - пишет Сергей Анашкевич.



На ужин они пошли в ресторан при гостинице. «Куда-то ехать искать не было ни желания, ни сил, да и ресторан бурятской кухни — это как раз то, что нам было нужно, ведь в других регионах, куда мы держали путь дальше, такой возможности уже не будет», - добавляет трэвел-блогер.



- Официантка принесла меню, но оно оказалось настолько разнообразным и «вкусным» по своему содержанию, что … с голодухи глаза разбежались, что же заказать? И тут я увидел дегустационный сет из 14 блюд за 2100 рублей. Решено! Пробуем максимум бурятских блюд, - делится Анашкевич.



В первой подаче принесли сразу четыре блюда из 14, и в первый момент путешественник даже немного расстроился: порции показались ему мизерными. Принесли им сначала наполеон с икрой из муксуна, саламат и сагудай из байкальской рыбы, тартар из мяса яка на ржаном тосте и молочную водку.



- В следующей подаче принесли уже блюдо побольше и чуть-чуть понажористее — тёплый салат из рубца с вареной картошкой и помидором. Рубец, если что, это бараний желудок. На вкус … необычно, но не противно. Я съел салат полностью. Следующий на очереди — суп из бараньих потрошков. Суп очень густой, наваристый, с какими-то неидентифицируемыми кусочками чего-то бараньего. Суп вкусный, - отметил блогер.



Далее шли мясные хушууры. Путешественника очень удивила подача – хушууры воткнули в миску с гречкой (видимо, для сохранения тепла).



После хушууров принесли снова крохотное блюдо — кусочек муксуна на подушке из ризотто с белыми грибами.



- Рыбку они закарамелизировали и посыпали сверху кедровыми орехами. Очень вкусно! – восхищается Сергей Анашкевич.



Также ему понравилось томлёное 50 часов ребро хайнака (гибрид яка и домашнего быка) с картофельным пюре.



Но самым вкусным блюдом для блогера оказалось следующее: печень в рубашке из кусочка бекона с поджаренной на гриле капустой и перечным соусом.



- Вот просто пальчики оближешь. И, несмотря на то, что к этому моменту я уже был довольно сыт, от второго кусочка печени бы не отказался, - пишет он.



Затем он рассказал о десертах, которые «зашли на ура». Не понравился Сергею Анашкевичу только ячий сыр с мёдом и маточным молочком. «На любителя, - добавил он в посте.



- В общем, зря я переживал в самом начале по поводу крохотный порций. Спустя два часа после заказа я еле встал из-за стола и, словно колобок, покатился к себе в номер, - заключил трэвел-блогер.



Также на «Яндекс.Дзене» он рассказал о голове Ленина на площади Советов, привёл некоторые любопытные факты о памятнике.



- Ну и теперь самый забавный момент, связанный с самой большой головой Ленина в мире. Оказывается, она не лысая!!! На ней есть искусственный волосы, или как пошутил один из участников нашего путешествия — Ленину в Улан-Удэ сделали пересадку волос. Всё дело в голубях, которые очень любят садиться на разные поверхности и оставлять на них свои экскрементальные метки. Разумеется, допустить такое с великим вождём руководство еще советского горисполкома попросту не могло. В итоге была применена стандартная «антиптичья» практика — густые штыри их тонкой проволоки. На такие поверхности птицы сесть не могут, а, следовательно, нагадить на голову Ленина возможности у них тоже не было, - пошутил путешественник.







