Почти 26% жителей Иркутской области имеют антитела к COVID-19

Исследования проводились в середине декабря прошлого года



По итогам третьего этапа исследования населения Иркутской области на коллективный иммунитет к коронавирусу 25,9% жителей региона имеют антитела. Окончательные итоги тестирования, проведённого в области в середине декабря, озвучили 1 февраля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



По данным на 1 февраля, всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 48931 случай новой коронавирусной инфекции, на данный момент в условиях стационара лечение проходят 1870 человек. С симптомами внебольничной пневмонии заболевание протекает у 6,2% пациентов, у 87,2% человек наблюдается клиника ОРВИ, бессимптомное течение - у 6,6% заболевших.



Заместитель председателя правительства Иркутской области, председатель санитарно-противоэпидемической комиссии Валентина Вобликова отметила, что в настоящее время наблюдается снижение случаев внебольничных пневмоний. Максимальное количество за прошлую неделю составило 163 случая заболевания в день.



- Тем не менее, этот показатель почти в два раза выше средних многолетних значений. Поэтому успокаиваться пока рано, - заявила Валентина Вобликова.



По словам главы региона Игоря Кобзева, в области продолжается возвращение медицинских учреждений к плановому оказанию медицинской помощи.



- Областной гериатрический центр открывается для оказания помощи пациентам преклонного возраста. В Иркутске начали работать в обычном режиме городские больницы №5 и №6, медсанчасть ИАПО. В Ангарске вернулся к обычному режиму работы перинатальный центр, - объяснил Игорь Кобзев.



Также он подчеркнул, что в условиях ослабления и снятия некоторых ограничительных мер все равно необходимо соблюдать все рекомендованные санитарные нормы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

