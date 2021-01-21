В Улан-Удэ выявлено около 200 нарушений масочного режима в автобусах

Накануне состоялась очередная проверка



В Улан-Удэ продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Накануне мобильная группа из сотрудников комитета по транспорту администрации города, представителей ГИБДД и транспортной инспекции провела рейд по улице Бабушкина, на остановке «Бизнес-инкубатор».



Было проверено более 40 автобусов, выявлены нарушения в отношении водителя автобуса №19 и пассажира, составлены протоколы, проведены профилактические беседы.



Всего с 21 октября в городе проверено более 2 тысяч автобусов и 14,5 тысяч человек. Выявлено около 200 нарушений масочного режима, составлено более 50 протокола об административном правонарушении.



Рейды в общественном транспорте города будут продолжены, сообщили в пресс-службе мэрии.

