Накануне состоялась очередная проверка
В Улан-Удэ продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Накануне мобильная группа из сотрудников комитета по транспорту администрации города, представителей ГИБДД и транспортной инспекции провела рейд по улице Бабушкина, на остановке «Бизнес-инкубатор».
Было проверено более 40 автобусов, выявлены нарушения в отношении водителя автобуса №19 и пассажира, составлены протоколы, проведены профилактические беседы.
Всего с 21 октября в городе проверено более 2 тысяч автобусов и 14,5 тысяч человек. Выявлено около 200 нарушений масочного режима, составлено более 50 протокола об административном правонарушении.
Рейды в общественном транспорте города будут продолжены, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ выявлено около 200 нарушений масочного режима в автобусах
Общество, Фото:
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