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Песня бурятского композитора прозвучала на московском радио

Общество, 
Песню слушателям Авторского радио представляла автор слов

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии выпустили клип на песню «Спасибо, дорогие доктора!».Автором слов стала гид-экскурсовод Государственного Эрмитажа, известная поэтесса Мария Шадрина.

«Вдохнуть жизнь» в стихи решила бурятский композитор Вера Шобосоева, которая написала музыку. Песню исполнили солистка Бурятского государственного театра оперы и балета Ольга Жигмитова, поэт – композитор Вера Шобосоева, студентка колледжа искусств имени Чайковского Елена Буинова, преподаватель английского языка Валерий Букчимов, певец Цырен Нимаев.

Героями клипа стали медицинские работники республики.

- И зазвучала, заискрилась всеми цветами радуги новая песня! – поделилась эмоциями Вера Шобосоева.

14 января песня прозвучала на Авторском радио города Москвы, гостем радио стала Мария Шадрина. Многочисленные слушатели с удовольствием познакомились с её новыми шедеврами, в том числе и со стихотворением, затем - песней «Спасибо, дорогие доктора!».

15 января у аудитории слушателей Авторского радио вновь появилась возможность услышать песню бурятского композитора Веры Шобосоевой.

Как говорит сама Вера Шобосоева, «В моём лексиконе нет слова «невозможно». Я иду дорогой исканий: пусть она ведёт только к успехам!».


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