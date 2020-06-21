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В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»

В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
Общество,  Фото:скриншот
В клипе показаны медики республики, их напряжённая повседневная работа. ВИДЕО

В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора» специально ко Дню медицинского работника. В музыкальном ролике песню исполняют солистка Бурятского театра оперы и балета, заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, поэтесса, композитор, продюсер Вера Шобосоева, студентка Колледжа имени Чайковского Елена Буинова, преподаватель английского языка Валерий Букчимов, а также талантливый певец Цырен Нимаев.

В клипе показаны медики Бурятии, их напряженная повседневная работа.

- Наконец наше общество начало ценить тех, кто спасает жизни и здоровье, дарит надежду на будущее, пришло понимание степени значимости медицинской профессии. Сегодня на Театральной площади вручили медали медработникам «За заслуги в борьбе с пандемией (COVID-19)», за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Уверена, что все, кто посвятил этому жизнь, в сегодняшней ситуации проявят лучшие навыки и высокие нравственные качества. Будьте счастливы, дорогие доктора! – пишут создатели клипа. 



Как сообщал «Байкал-Daily», бурятская поэтесса, композитор, продюсер, эстрадная певица Вера Шобосоева в начале мая в Интернете нашла стихотворение поэтессы Марии Шадриной из Санкт-Петербурга, которое было посвящено медицинским работникам.

- Недавно я написала новую песню, она называется «Спасибо, дорогие доктора!». Это песня о врачах и всех работниках медицины, которые не покладая сил, а иногда и ценой своего здоровья, спасают жизни людей. Автор Мария Шадрина – поэт, гид, сотрудник Государственного Эрмитажа. Когда я читала стихотворение музыка на него ложилась так легко. Мы списались в социальных сетях с Марией, она дала согласие, - рассказала Вера Шобосоева.

Мария Шадрина, автор стихотворения, положенного на песню, говорит, что стихотворение посвятила всем медицинским работникам, «которым сейчас приходится нелегко».

- Очень волнительно было слушать новое произведение. Это первая песня на мои стихи. Она меня очень тронула. Большое спасибо творческому коллективу. Уверена, что песня должна всем понравиться, - поблагодарила Мария.

клип медицинские работники
 
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