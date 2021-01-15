Над Иркутской областью взорвался метеорит

Жители Иркутской области запечатлели падающий метеорит сегодня утром, 15 января. Видео появились во многих иркутских пабликах. На кадрах видно, как яркая точка в небе стремительно опускается по углом вниз.







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видео - dtp38rus, svodka_38irk





Члены Иркутского регионального астрономического общества также зафиксировали это явление в Листвянке в 8:25, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на генерального директора Иркутского планетария Павла Никифорова.

«Землю под ногами трясёт, над головой летают камни...что ещё будет?», - задаются вопрос жители Иркутской области.







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Недавно жители Байкальского региона немало испугало землетрясение , от которого в домах тряслась мебель. Эпицентр был в Монголии, но подземные толчки распространились по территории ближайших регионов России. В Бурятии «тряхнуло» жителей Окинского, Тункинского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Селенгинского районов и Улан-Удэ.

Также объект видели в Ангарске, передаёт IRK.RU. Иркутский планетарий собирает свидетельства очевидцев. Это позволит вычислить траекторию полёта, а также район его возможного падения или разрушения.Болид взорвался и полностью сгорел в атмосфере земли, сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.- Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров, - цитирует РИА Новости Сергея Язева.«Это было очень красиво», - пишут в соцсетях очевидцы.