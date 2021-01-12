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Серию афтершоков зафиксировали в Бурятии после землетрясения

Серию афтершоков зафиксировали в Бурятии после землетрясения
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
После утреннего землетрясения в Бурятии обследуют здания

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 5.36 часов утра жителей Бурятии испугали сильные ощутимые толчки. В домах тряслась мебель, люстры, гремела посуда, у многих людей упали новогодние ёлки. Жители рассказывают, что кровати ходили ходуном, а домашние животные вели себя испуганно.

Вскоре выяснилось, что эпицентр землетрясения находился в Монголии, в районе озера Хубсугул. До посёлка Монды Тункинского района Бурятии отсюда 63 километра. Журналист Евгения Балтатарова поделилась в Telegram пересланным сообщением: «Друзья-монголы с Ханха мне сейчас пишут: гул стоял. Земля словно кричала».

Магнитуда монгольского землетрясения составила 6,8.

- Толчки ощущались в Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По данным Байкальского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, произошло несколько землетрясений, которые зафиксировали станции в Байкальском регионе. Самое сильное как раз было в 5.36 часов.


По предварительной информации, в Бурятии жертв и разрушений нет. Силами оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и рабочих групп администраций районов ведётся обследование зданий и сооружений, социально-значимых объектов. Аналогичная работа идёт и в Иркутской области, которую также ощутимо «тряхнуло».

По информации МЧС, с 06:02 до 08:36 по местному времени в Тункинском районе зарегистрирована серия афтершоков с магнитудой в эпицентре от 3,9 до 5,1.

По данным международного сайта Earthquake Track (где фиксируются происходящие в мире землетрясения), в Бурятии была серия более чем из пяти афтершоков.

Жители Тункинского района делятся: «У нас в Тунке трясло сильно и долго», «Тункинский район, трясет сильно. 6:04 четвертый толчок»,

Также этой ночью произошло землетрясение магнитудой 5,0 в Авачинском заливе к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Жители краевого центра ощутили толчки силой до 3 баллов. О связи этого землетрясения, которое произошло под морским дном с тем, что было в монгольском озере Хубсугул, пока не сообщается.

Жители продолжают делиться впечатлениями от землетрясения. В Иркутской области пользователи рассказывают, что, несмотря на ранний час и мороз, некоторые даже выбегали на улицу. Жители Бурятии делятся: «На диване трясло, как в поезде», «Очеень страшно, ужас», «Даже косяк в ванной начал скрипеть», «На диване качало, цветы ходуном ходили на подставке», «Опять документы собирать в тревожный рюкзак!».




землетрясение
 
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