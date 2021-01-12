Серию афтершоков зафиксировали в Бурятии после землетрясения

По данным Байкальского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, произошло несколько землетрясений, которые зафиксировали станции в Байкальском регионе. Самое сильное как раз было в 5.36 часов.







Жители продолжают делиться впечатлениями от землетрясения. В Иркутской области пользователи рассказывают, что, несмотря на ранний час и мороз, некоторые даже выбегали на улицу. Жители Бурятии делятся: «На диване трясло, как в поезде», «Очеень страшно, ужас», «Даже косяк в ванной начал скрипеть», «На диване качало, цветы ходуном ходили на подставке», «Опять документы собирать в тревожный рюкзак!».







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