Не выезжая из Улан-Удэ, посетители увидят лучшие концерты
Новый виртуальный концертный зал открывается в Национальной библиотеке Бурятии.
18 января в Бурятском театре оперы и балета состоится концерт (12+) пианиста Дмитрия Маслеева. Одновременно он будет транслироваться в новом виртуальном концертном зале в Национальной библиотеке, а также в аналогичном концертном зале в городе Кяхта.
Билеты в виртуальный зал продавались с учётом ограничений, связанных с нераспространением коронавируса. При посещении концерта действует масочный режим. Зал будет заполнен на 30%, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Конференц-зал крупнейшей библиотеки республики дополнили большим экраном и современной стереосистемой. Концерты будут проводиться онлайн в режиме реального времени. Не выезжая из Улан-Удэ, посетители увидят лучшие концерты в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Совершенно бесплатно они смогут насладиться классической, камерной, джазовой и органной музыкой, а также увидят лучшие спектакли в исполнении мировых знаменитостей.
Как сообщал «Байкал Daily», новое здание Национальной библиотеки открыли в июне 2020 года.
Открытие виртуального зала состоялось ещё в сентябре, но в нём не проводились мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией.
В Улан-Удэ откроется новый виртуальный концертный зал
Общество, Фото:
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