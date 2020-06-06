Владимир Путин участвовал в открытии нового здания Национальной библиотеки Бурятии

Открытие состоялось в прямом эфире



Сегодня, 6 июня, президент России принял участие в открытии нового здания Национальной библиотеки Бурятии. Владимиру Путину по видеоконференцсвязи продемонстрировали возможности библиотеки после модернизации.



Строительство нового здания Национальной библиотеки Бурятии, а также подземного книгохранилища и перехода к старому зданию велось с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма» и республиканского бюджета.



- Это значимое событие не только для региона, но и для всей страны. Я говорю это без всякого преувеличения: для представителей бурятского народа, которые проживают за рубежом нашей страны, новые технические возможности сделали библиотеку доступной. Для изучения хранящихся здесь древних памятников литературы народов России и, конечно, крупнейшую в мире коллекцию книг рукописей, документов, связанных с Бурятией. Открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии и бурятского языка. Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. Я уже много раз говорил: в этом величие и сила России – в многообразии традиций, обычаев и языков каждого народа, каждого этноса. Это абсолютно бесценное богатство России. И нас общий долг сохранять их и приумножать, - заявил глава государства.



Трансформация пространства и новое оборудование библиотеки расширят спектр услуг, которыми смогут пользоваться более 24 тысяч ее пользователей, и сделают ее многофункциональным информационно-культурным, образовательным и просветительским центром.



- Новое здание Национальной библиотеки Бурятии, отвечает всем современным требованиям. Сегодня здесь хранится более миллиона книг, в том числе памятников письменности Востока. На возведение нового корпуса библиотеки и оснащение современным оборудованием, благодаря Вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



После перемещения книжного фонда в новый корпус, в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 млн рублей, в 2021 году запланировано еще 433 млн рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.



В новом шестиэтажном корпусе, получившем литер «Б», разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, музыкальная гостиная, отдел литературы по искусству, центр доступа к социально-значимой информации, сектор оцифровки и отдел редкой книги. Мощность книгохранения библиотеки увеличилась с 500 тысяч до 1,5 млн.



Современные технологии создадут все необходимые условия для полноценной работы с информацией. Телелифт доставит документы на любой этаж здания, появится оборудование для сканирования книг и документов. В зале «Литературы по культуре и искусству» установлены кабинки для индивидуального прослушивания раритетных пластинок. Серверное оборудование позволит читателям из других регионов и стран знакомиться с фондами библиотеки. Обзорная площадка на крыше седьмого этажа откроет для посетителей незабываемый вид на центральную часть Улан-Удэ.



Национальная библиотека является особо ценным объектом культурного наследия народов Бурятии. В ее фондах хранится более 1 млн экземпляров произведений печати. На библиотеку возложена функция формирования и вечного хранения полной коллекции краеведческих и национальных документов. Свыше 34 тысяч оцифрованных краеведческих документов хранятся на электронном ресурсе «Бурятика», созданном специалистами Национальной библиотеки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



