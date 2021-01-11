В Бурятии кинологи ВВО начали подготовку к конкурсу «Верный друг»

В прошлом году они стали чемпионами мира



Военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, начали подготовку к первому этапу конкурса «Верный друг». Состязания входят в программу Армейских международных игр «Арми».



В ходе соревнований кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок».



Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого каждый участник пройдёт участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 30 метров.



Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.



Напомним, в прошлом году участники армейского конкурса «Верный друг» танкового соединения ВВО из Бурятии, стали чемпионами мира, успешно завершив все этапы конкурса, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

