В республике уже случилось 57 ДТП
С 31 декабря по 2 января сотрудниками ГИБДД выявлено 1030 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 64 водителя, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 12 человек отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 11 водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.
За этот период на дорогах Бурятии произошло 57 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, в том числе 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 9 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупное ДТП произошло 1 января в Селенгинском районе. В результате ДТП пострадали семь человек, из них один погиб. Все доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
В праздничные дни в Бурятии задержали 64 пьяных водителя
Общество, Фото:
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