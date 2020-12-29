В Бурятии антиковидную плазму перелили почти 300 пациентам

В числе тех, кто сдал антиковидную плазму, оказался почётный донор России



С 16 сентября Бурятская республиканская станция переливания крови занимается заготовкой антиковидной плазмы. Подобные работы ведутся в четырёх регионах Дальневосточного округа, сообщили в минздраве Бурятии.



Плазма используется для лечения пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии. На сегодня Бурятская республиканская станция переливания крови выдала в стационары 360 доз плазмы, содержащей антитела к COVID-19, для 288 пациентов.



- Для того чтобы стать донором антиковидной плазмы, нужно находиться в возрастной категории от 18 до 55 лет, иметь вес не менее 50 кг. Донором может стать человек, который переболел новой коронавирусной инфекцией лёгкой или среднетяжёлой формы (подтвердить это официальным медицинским заключением). Важно, чтобы у донора клинические и биохимические анализы были в норме, не имелись противопоказания к донорству. Сдать плазму можно не ранее, чем через месяц после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому, после пневмонии – через полгода, - говорит заместитель главного врача по медицинской работе станции переливания крови Марина Бутуханова.



Руслан Савельев, сотрудник ОАО «РЖД», выполнил 52 донации, последняя из которых – сдача антиковидной плазмы.



- Я сдаю кровь с 2010 года. В 2018 году стал почётным донором России. Услышав призыв сдать кровь, не могу оставаться в стороне, тем более во время текущей эпидемиологической обстановки в республике, - отмечает он.



Елена Цоктоева решила стать донором после того, как перенесла COVID-19:



- Понимаю, как тяжело может протекать болезнь на примере своих родных. Решила сдать кровь, чтобы помочь. Ведь у меня универсальная группа крови.



- Стать донором крови могут не все. Возможно, кто-то будет разочарован тем, что не может совершить донацию при наличии абсолютных противопоказаний. Однако служба крови надеется, что вы поймёте нашу главную задачу – обеспечение безопасности компонентов донорской крови для пациентов, - говорит главный врач Энгельсина Бурлаева. - Те, кто не может стать донором, всегда может стать волонтером донорского движения. Спасайте жизни вместе со службой крови!



Для визита в службу крови с целью сдачи плазмы, содержащей антитела к COVID-19, требуется предварительная запись. Записаться на приём можно через сайт brspk03.ru. Консультации по телефону 43-72-34. Необходимо ознакомиться с противопоказаниями к донорству, а также с диетой донора.

