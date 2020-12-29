Рекорд установлен на шоу Первого канала
28 декабря в Москве на киностудии «Мосфильм» прошли съёмки шоу Первого канала «Я почти знаменит». В них принял участие и уроженец Бурятии Жалсып Манзыров. В программе парень установил мировой рекорд – за минуту он разбил 59 хребтовых костей.
О таком достижении на своей странице в Instagram рассказала землячка Сэлмэг Атоми, которую позвали в группу поддержки. Женщина снимала подготовку Жалсыпа перед выступлением, а также взяла комментарий у парня осле выхода на сцену.
- 59 разбил, но мог ещё. Первый в мире рекорд. Цель достигли, - рассказал Жалсып Манзыров.
Как сообщал «Байкал-Daily», Жалсып Манзыров выступал перед актёром Стивеном Сигалом, когда тот приезжал в Бурятию в июле 2020 года. Тогда парень эффектно разбил довольно крупную верблюжью кость с первого раза и показал её Стивену. Артист осмотрел её с любопытством, выразив свой восторг восклицанием «Wow!»
Шоу «Я почти знаменит» - это новая программа на Первом канале по типу «Минуты славы». Ведёт передачу шоумен Сергей Минаев.
Житель Бурятии поставил мировой рекорд по разбиванию костей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также детям дарят сладкие подарки
Девушка пожалела бабушку со сладостями
В числе тех, кто сдал антиковидную плазму, оказался почётный донор России
Школа получила отремонтированный пищеблок
Рекорд установлен на шоу Первого канала
Золотой холодильник с бесплатными подарками вызвал ажиотаж среди улан-удэнцев
«Было холодно, но улыбки прохожих людей того однозначно стоили», - отмечают молодые люди
Наталье Семёновой даже поступали угрозы физической расправы
Вопрос решался на комиссии по ЧС
Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря
Они накопили долгов на более чем семь миллиардов рублей
Фаворит в этом году – фигура Быка
В ведомстве намерены поднять эффективность взаимодействия с людьми
Строительство многоэтажек привело к снижению численности летучих мышей
Мужчина неоднократно нарушал общественный порядок