В Иволгинском дацане уверены, что смогли удивить Стивена Сигала

Появилось видео из Иволгинского дацана, где накануне побывал голливудский актёр Стивен Сигал. Вместе с главой буддистов России Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым Стивен Сигал поднёс мандалу XII Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, чьё нетленное тело хранится в дацане. Перед подношением мандалы Стивен Сигал и Хамбо Лама медитировали.





- Наши спортсмены смогли удивить человека, видевшего практически всё, - отметил в пресс-службе Иволгинского дацана.









- Мы вас так долго ждали, что уже привыкли, потому до новой встречи! – написали на страницы дацана в соцсети.





Сегодня по плану он должен был отправиться в Тарбагатайский район. Здесь его должны познакомить культурой старообрядцев. Но вскоре группа «Тарбагатай-инфо» сообщила, что Стивен Сигал изменил график пребывания в республике. Сегодня он отправился в Заиграевский район, в Тарбагатае его ожидают завтра, 23 июля.







Помимо всего он проведёт тренировку с бурятскими спортсменами. Свой недельный отдых в Бурятии он завершит поездкой на Байкал.