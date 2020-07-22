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В Иволгинском дацане уверены, что смогли удивить Стивена Сигала

В Иволгинском дацане уверены, что смогли удивить Стивена Сигала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стали известны новые подробности пребывания Стивена Сигала в Иволгинском дацане

Появилось видео из Иволгинского дацана, где накануне побывал голливудский актёр Стивен Сигал. Вместе с главой буддистов России Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым Стивен Сигал поднёс мандалу XII Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, чьё нетленное тело хранится в дацане. Перед подношением мандалы Стивен Сигал и Хамбо Лама медитировали.


После этого они направились на стадион Иволгинского дацана, где голливудской звезде показали традиционные игры: национальную бурятскую борьбу, стрельбу из национального лука и разбивание хребтовой кости.

Жалсып Манзыров эффектно разбил довольно крупную верблюжью кость с первого раза и показал её Стивену. Артист осмотрел её с любопытством, выразив свой восторг словами «Wow!».

- Наши спортсмены смогли удивить человека, видевшего практически всё, - отметил в пресс-службе Иволгинского дацана.


Как сообщал «Байкал-Daily», приезд знаменитости вызвал ажиотаж. Его буквально облепили со всех сторон, желаю сделать селфи. В числе сопровождающих Стивена Сигала был экс-сумоист Анатолий Михаханов и чемпион праздника Хамбо Ламы Этигэлова в тяжёлом весе Ринчин Санжеев. Их выбрали не случайно, они такие же высокие и видные, как и сам Сигал.

- Это был хороший ход, явно оценённый личным телохранителем актёра: Анатолий и Ринчин с двух сторон отсекали звезду от жаждавшей общения публики, а иногда даже помогали Стивену Сигалу пробираться сквозь толпу, - отметили в пресс-службе дацана.


На память от посещения центра буддизма России у знаменитого актёра останется работа не менее знаменитого скульптора Даши Намдакова «Маленький Будда».

- Мы вас так долго ждали, что уже привыкли, потому до новой встречи! – написали на страницы дацана в соцсети.


Стивен Сигал буддист и давно мечтал попасть в Бурятию и поклониться Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову. Он женат на гражданке Монголии Эрденетуя Батсух. В Бурятию он приехал без неё.

Сегодня по плану он должен был отправиться в Тарбагатайский район. Здесь его должны познакомить культурой старообрядцев. Но вскоре группа «Тарбагатай-инфо» сообщила, что Стивен Сигал изменил график пребывания в республике. Сегодня он отправился в Заиграевский район, в Тарбагатае его ожидают завтра, 23 июля.

Помимо всего он проведёт тренировку с бурятскими спортсменами. Свой недельный отдых в Бурятии он завершит поездкой на Байкал.

В республику Стивен Сигал прилетел в понедельник. Во время экскурсии по центру Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов предлагал молодёжи сфотографироваться со знаменитостью.
Стивен Сигал дацан буддизм голливуд
 
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