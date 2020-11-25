В Бурятии продолжается процесс утраты геодезических пунктов

387 из них были уничтожены



В Бурятии идёт процесс утраты геодезических пунктов. Такой вывод сделали специалисты управления Росреестра по республике по результатам проверок пунктов государственных геодезических сетей (ГГС).



- Так, из обследованных за период с 2016 года 3383 пунктов ГГС в удовлетворительном состоянии находятся только 1522, утрачено 387 пунктов или 11% от количества обследованных, не найдено – 1474 (43%), - сообщает начальник отдела геодезии и картографии Александр Баранников.



По его словам, основными причинами уничтожения пунктов, как правило, является проведение работ по устройству тротуаров в населённых пунктах, ремонту дорог, добыче общераспространенных природных ископаемых, подмыв грунта и т.д. Причиной, по которой не удаётся найти пункты на местности, является потеря опознавательных знаков и внешнего оформления в виде канавы или кургана.



Сам геодезический пункт представляет собой точку, особым образом закреплённую на местности и являющуюся носителем определённых координат. Он является элементом геодезической сети, которая служит основой топографической съёмки местности и ряда других геодезических работ. От сохранности ГГС зависит качество проведения измерений при описании границ объектов недвижимости и объектов землеустройства, а также достоверность сведений вносимых в ЕГРН.



По информации ассоциации «Совет муниципальных образований РБ», в настоящее время для сохранности пунктов на местности установлены охранные зоны. Сведения об них внесены в ЕГРН, что делает обязательным учёт данных ограничений при распоряжении земельными участками. Кроме того, ведутся работы по восстановление геодезических пунктов.

