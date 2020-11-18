В Забайкалье выставку о ДВР оформили в стиле футуризма

Общество, Фото: пресс-служба Забайкальского краеведческого музея

Экспозиция посвящена столетию Дальневосточной республики



13 ноября в Забайкальском крае открылась новая стационарная выставка «ДВР. 100 лет». Экспозиция в краеведческом музее имени А.К.Кузнецова, оформленная в нехарактерном для учреждения футуристическом стиле, представляет политическую и культурную историю Дальневосточной республики, столицей которой была Чита.



- Экспозиция охватывает практически всю историю ДВР от момента создания и до последних дней. Выставка погружает посетителя в атмосферу того времени, в деталях рассказывает об этом интереснейшем явлении отечественной истории. Здесь хорошо раскрывается сложный политический сюжет – становление государственной власти демократической республики. Ярко представлен расцвет культурной жизни государства в этот период – развитие футуризма, когда Чита становится центром авангардистских движений всего Дальнего Востока, - поделилась впечатлениями министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



По словам автора выставки, замдиректора музея Эдуарда Шелофаста, выставка готовилась на протяжении года – обдумывалась и обсуждалась концепция, подбирался материал, осуществлялся монтаж экспозиции. Среди ярчайших элементов выставки - подлинные картины одного из основоположников русского футуризма Давида Бурлюка, Виктора Пальмова и Жана Плассе, работы забайкальского скульптора Иннокентия Жукова, сборники стихов поэтов-футуристов, фотографии, демонстрирующие государственное строительство республики.



Открытие планировали провести в апреле – в годовщину создания ДВР, однако пандемия внесла свои коррективы. Выставка доступна для посетителей с 13 ноября. В музее соблюдаются противоэпидемические правила – проводится дезинфекция залов, обеззараживание воздуха, действует масочный режим, как для сотрудников, так и для гостей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+



Справка



Дальневосточная республика – демократическая республика, существовавшая с 6 апреля 1920 года по 15 ноября 1922 года на территории к востоку от Байкала и до Тихого океана. Включала в себя Прибайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Приморскую, Приамурскую, Сахалинскую и Камчатскую области. Столицей до октября 1920 года был Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), после – Чита. ДВР фактически являлось буферным государством и находилось в политической и военной зависимости от РСФСР.

