В Улан-Удэ алабай держал в страхе целую улицу

- Вчера, 17 ноября, в эфире телекомпании «Тивиком» вышел сюжет о том, что жители улицы Столбовой живут в страхе из-за бродячей собаки породы алабай. В 12 часов дня после звонка журналистов в службу отлова на место была экстренно отправлена мобильная бригада. После прибытия бригады собака была отловлена и доставлена в приют, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.







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