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В Улан-Удэ алабай держал в страхе целую улицу

В Улан-Удэ алабай держал в страхе целую улицу
Общество, 
Из-за нападавшего на людей алабая местные жители боялись выходить на улицу

В Улан-Удэ отловили алабая, который держал в страхе жителей улицы Столбовая.

- Вчера, 17 ноября, в эфире телекомпании «Тивиком» вышел сюжет о том, что жители улицы Столбовой живут в страхе из-за бродячей собаки породы алабай. В 12 часов дня после звонка журналистов в службу отлова на место была экстренно отправлена мобильная бригада. После прибытия бригады собака была отловлена и доставлена в приют, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.


В сюжете местные жители рассказали о нападениях собаки. Так одна женщина шла на остановку по улице, в это время собака кинулась сначала на её соседа, а после на неё.

- Она на меня прыгнула сначала в лицо, губу мне зацепила и висок, потом в плечо кинулась. Два раза мне плечо укусила, но не прокусила, потому что куртка прочная, сосед давай её отпугивать, она вокруг бегала. Мы прыгнули в машину быстро, чтобы она меня не покусала, и поехали в травмпункт, - рассказала «Тивикому» потерпевшая.

Ситуация дошла до того, что люди боялись выходить на улицу. Заметили собаку на улице неделю назад.

По закону, после всех необходимых процедур отловленную собаку выпускают в прежнее место обитания. Однако из-за того, что алабай проявил агрессию, с ним этого делать не будут. Пса пристроят на охрану какого-либо объекта или же навсегда оставят в приюте.

Телефон службы отлова 67-92-92. Режим работы диспетчера 9.00 – 19.00.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ поймали собаку, сильно покусавшую ребёнка на детской площадке. Агрессивную собаку также отправили в клетку до конца жизни.


собаки
 
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