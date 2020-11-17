«Сиди дома»: В Улан-Удэ «ожили» торговые центры

Юмористы из команды «Бурятский флекс» сняли шуточное видео о закрытии торговых центров. Они представили встречу ТРЦ после открытия. Каждый из молодых людей представлял один из торговых центров: «Galaxy», «People's Park», «Пионер», «Forum» и «Capital Mall».
В номере КВНщики сделали упор на особенность каждого торгового центра. «Galaxy», где любят собираться компании молодёжи, например, говорит: «В натуре, теперь с пацанами словиться можно». «Capital Mall» на встречу опаздывает, так как застрял в пробке на Стрелке. Новость об очередном закрытии торговых центров объявляет «Форум», как ближе всех находящийся к администрации.
Пользователям Сети понравилось видео, о чём они писали в комментариях: «Блин, это шедевр», «В такой Пиплс я бы сходил», «Как я с Форума улетел», «И смешно и рекомендации хорошие! Найс хубудууд (Хорошие мальчики – прим. ред.), автору отдельный респект», «Актуалочка».
Как сообщал «Байкал-Daily», с 16 по 30 ноября в Бурятии закрыты все торгово-развлекательные центры, часть торговых предприятий, общепит, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что продления ограничительных мероприятий не будет: «Ограничения только на две недели».