«Сиди дома»: В Улан-Удэ «ожили» торговые центры

В номере КВНщики сделали упор на особенность каждого торгового центра. «Galaxy», где любят собираться компании молодёжи, например, говорит: «В натуре, теперь с пацанами словиться можно». «Capital Mall» на встречу опаздывает, так как застрял в пробке на Стрелке. Новость об очередном закрытии торговых центров объявляет «Форум», как ближе всех находящийся к администрации.





