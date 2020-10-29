«Туалетную» плитку в центре Улан-Удэ хотят заменить газоном

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков продолжает внедрять в городе экогазон. Специальная газонная решётка, которая засеивается травой, может появиться вместо плитки на Элеваторе, которую в народе прозвали «туалетной».
- Хочу услышать ваше мнение. Десять лет назад на откосах возле путепровода по проспекту 50-летия Октября появилась плитка, к которой многие горожане отнеслись неоднозначно. Сегодня точно понятно, что она отслужила свой срок и её пора менять. Вопрос, на что. Есть предложение благоустроить эти и аналогичные откосы по улицам Революции 1905 года и Борсоева с помощью специальной плитки для газонов. Это фигурная бетонная решётка размером 60*40 см. В пустоты засеивают газон. Получаем ухоженные откосы с дополнительным озеленением. Газонная решётка цельноокрашенная, это значит, она сохраняет насыщенность цвета весь срок службы. А это более 25 лет, - написал на своей странице в соцсети Игорь Шутенков.
Один участок откоса уже выложен такой плиткой — вблизи дома №4 по проспекту 50-летия Октября. Это был эксперимент одного из депутатов городского совета. Ни копейки из бюджета не ушло, подчеркнул мэр.
- Пока идея такая: наблюдаем за этим участком. Если «приживётся» и покажет себя хорошо — будем внедрять на остальных откосах. Если нет — несложно его залить, - пояснил Игорь Шутенков.
фото - страница Игоря Шутенкова
Он признал, что у мэрии были другие, «более интересные», но и более затратные идеи, как преобразить эти участки улиц. «Сегодня нужно работать с тем, что есть. Кто за газон?» - спросил мэр.
Пока ответов горожан под постом немного, большинство «за». «Это решение, по-моему, самое оптимальное», «Хорошая идея», «Однозначно за газон, да и в принципе за озеленение», - пишут жители.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью в Улан-Удэ уже широко обсуждалась идея с парковкой, обустроенной из подобных газонных решёток, где будет высажена зелёная трава. Первую такую экопарковку обустроили в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Тогда Игорь Шутенков сообщил, что ждёт мнения специалиста в этой области – блогера-урбаниста Ильи Варламова.
В свою очередь, известный блогер дважды высказался по этому поводу – в своём Telegram-канале и в выпуске своей передачи на YouTube. В обоих случаях Илья Варламов подробно ответил, почему городу не надо делать экопарковки.
- Отвечаю мэру Улан-Удэ и встревоженным бурятским журналистам. Значит, дорогие друзья, парковки-газоны вам не нужны. Ещё раз, что такое парковки-газоны. Вы наверняка их видели, это когда под парковку делается такое обычно бетонное, на сетку похоже, покрытие с отверстиями, через которые растет травка. Издалека выглядит всё зелененьким. Можно их встретить в дорогих жилых комплексах, офисных центрах или за границей. В чём проблема? Почему это не нужно? Потому что это очень дорогое, очень малоэффективное и сложное решение, которое в вашем климате – я говорю об Улан-Удэ, там всё-таки климат такой серьёзный – оно просто будет генерировать ещё больше грязи, - объяснил Варламов.