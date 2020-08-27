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Мэр Улан-Удэ ждёт одобрения Ильи Варламова

Мэр Улан-Удэ ждёт одобрения Ильи Варламова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков ждёт, как проголосует популярный урбанист в его опросе

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в истории в Instagram опубликовал пост про новую экопарковку.

Как сообщал «Байкал-Daily», первая парковка из бетонных газонных решёток, где будет высажен зелёный газон, появится в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Внутри ячеек растёт газон, который благодаря необычной парковке, удаётся сохранить. Материал, из которого изготовлены решётки, надёжный и выдерживает большой вес.

На странице в соцсети градоначальник опубликовал опрос на тему, нужны ли городу такие парковки. Большинство опрошенных ответили, что парковки нужны. Но для Игоря Шутенкова важно услышать мнение популярного блогера-урбаниста Ильи Варламова.

- Жду, как проголосует Илья Варламов, - написал руководитель города, отметив аккаунт блогера.

Но проголосовал ли Илья или нет, пока неизвестно. На своей странице в соцсети урбанист ничего не отметил по этому поводу.


Весной Илья Варламов приезжал в Улан-Удэ, тогда он встречался с Игорем Шутенковым. Мэр рассказывал, что с блогером они обсудили явные и неявные проблемы: городской транспорт, застройка, проблемы современной архитектуры и другое.

В июне он выпустил долгожданное видео по итогам своего визита в столицу Бурятии. Этот ролик на сегодня набрал 579 тысяч просмотров. Варламов пришёл к выводу, что Улан-Удэ вовсе не так плох, как ему расписывали. Больше всего Варламову понравилось то, как сохранилась историческая архитектурная ткань – от дореволюционных домов в центре до районов сталинских построек.


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