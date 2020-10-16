В Бурятии будут судить мужчину, напавшего на полицейского

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Иволгинского района. Мужчина обвинялся в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», все произошло вечером 18 мая на просёлочной автодороге в селе Кокорино Иволгинского района.
Двое сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции искали «чёрных лесорубов». Они увидели мужчину, подозреваемого в незаконной рубке; он находился в компании приятелей.
Один из полицейских, одетый в форменную одежду, вышел из машины и направился к толпе. Подозреваемый мужчина выскочил ему навстречу, крикнул, что не сдастся. После он выхватил нож и попытался нанести им удары сотруднику полиции. В это же время его родственник напал на полицейского со спины, обхватив руками за шею.
Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он выстрелил по ногам нападавших мужчин. Преступнику с ножом пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро.
После чего мужчины скрылись с места происшествия. Раненый родственник позже обратился в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая врачебная помощь, затем он привлечен к уголовной ответственности. Судом мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорён к наказанию в виде штрафа.
Самому обвиняемому удавалось некоторое время скрываться от правоохранительных органов. Однако установлено его местонахождение на территории Амурской области, где и произведено задержание мужчины. Он доставлен в Бурятию.
- В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.