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Напавший на полицейского житель Бурятии прятался в Амурской области

Напавший на полицейского житель Бурятии прятался в Амурской области
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина сбежал от полицейских с простреленной ногой

Найден прятавшийся с мая фигурант дела о нападении компании мужчин на полицейских в Иволгинском районе Бурятии. Мужчина, получивший огнестрельное ранение, скрывался в Амурской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», нападение произошло вечером 18 мая на просёлочной автодороге в селе Кокорино Иволгинского района. Двое сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции искали «чёрных лесорубов». Они увидели мужчину, подозреваемого в незаконной рубке; он находился в компании приятелей.

Один из полицейских, одетый в форменную одежду, вышел из машины и направился к толпе. Подозреваемый мужчина выскочил ему навстречу, крикнул, что не сдастся. После он выхватил нож и попытался нанести им удары сотруднику полиции. В это же время его родственник напал на полицейского со спины, обхватив руками за шею.

Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он выстрелил по ногам нападавших мужчин. Преступнику с ножом пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро.

После этого вся компания (шестеро человек) разбежалась. Пятеро из них были вскоре задержаны. В том числе мужчина, напавший на полицейского со спины, сам обратился к врачам за помощью. Он уже привлечён к уголовной ответственности. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил штраф.

Второму мужчине, который орудовал ножом, удавалось скрываться. Недавно стало известно, что он прячется в Амурской области.

- Туда командирована группа сотрудников уголовного розыска, которые задержали подозреваемого. После задержания он доставлен в Бурятию. Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

В пресс-службе МВД по Бурятии уточнили, что 35-летний гражданин был задержан вблизи города Свободный Амурской области. Там он работал вахтовым методом.  

 

Расследование уголовного дела продолжается. После завершения следственных и процессуальных мероприятий материалы будут переданы в суд, и беглец предстанет перед судом. Сейчас он находится под стражей. 
насилие в отношении представителя власти полиция
 
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