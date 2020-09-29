Напавший на полицейского житель Бурятии прятался в Амурской области





В пресс-службе МВД по Бурятии уточнили, что 35-летний гражданин был задержан вблизи города Свободный Амурской области. Там он работал вахтовым методом.









Расследование уголовного дела продолжается. После завершения следственных и процессуальных мероприятий материалы будут переданы в суд, и беглец предстанет перед судом. Сейчас он находится под стражей.

