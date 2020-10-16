 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 октября

17 октября

16 октября

Популярное

В Улан-Удэ покажут спектакль с участием «солнечных» детей

В Улан-Удэ покажут спектакль с участием «солнечных» детей
Общество,  Фото:pixabay.com
В авторском проекте Лианы Щетилиной примут участие «особые» дети

18 октября в 17:00 в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ состоится закрытый показ спектакля-перформанса «Я здесь» (6+) в рамках авторского проекта актрисы Лианы Щетилиной «Театр и «солнечные» дети».

В спектакле примут участие «особые» дети и заслуженные артисты Бурятии Алёна Байбородина, Кристина Баженова и Николай Брагин, актёры Дмитрий Тарбеев и Роман Гаврилов. Инициатором творческого проекта «Театр и «солнечные» дети» стала актриса Лиана Щетилина, получившая стипендию Союза театральных деятелей России на его реализацию.

– Проект «Театр и «солнечные» дети», в рамках которого будет показан спектакль-перформанс «Я здесь», задуман для того, чтобы дети с синдромом Дауна имели возможность социализироваться, общаться друг с другом и с другими людьми, не чувствовали себя одинокими, поняли, что они нужны не только маме и папе, а мир не заканчивается стенами их квартир, – говорит Лиана Щетилина. – Мы часто предпочитаем не замечать этих ребят, они сами боятся выходить из дома, потому что мир очень агрессивен к ним. Я хочу, чтобы это изменилось, и считаю, что театр может взять на себя такую миссию. Театр для всех, и каждый может прийти сюда, чтобы получить эмоциональный, чувственный опыт, понять и принять мир, в котором он живёт.

На протяжении нескольких недель актёры встречались с ребятами и их мамами, в процессе тренингов узнавали детей, учили песни и танцы, читали стихи и играли в развивающие игры. В ходе работы получилось небольшое театрализованное представление, когда на одной сцене будут профессиональные актёры и «солнечные» дети.

– Я опиралась на опыт коллег из других городов. Мои друзья из Владивостока уже несколько лет занимаются инклюзивным театром. Режиссёр и актёр из Хабаровского ТЮЗа Виталий Фёдоров сделал проект «Перемир», где также работал с ребятами с синдромом Дауна. Мне захотелось быть по-настоящему полезной кому-то. Каждое занятие я вижу – ребятам нужно это общение. Они нуждаются во внимании, поощрении, творческой реализации, просто порой им нужно чуть больше терпения и времени. Так, почему бы не создать для них обстановку, в которой они могли бы раскрыть свои таланты, дать им возможность высказаться и быть услышанными, – продолжает актриса.

Сегодня социальный театр активно развивается в России. Эти спектакли направлены на привлечение внимания к острым общественным проблемам. Часто в таких постановках задействованы люди, которые ущемлены в правах, страдают от давления социума или «выключены» из обычной жизни. Одно из направлений социального театра – инклюзивный театр, когда в спектаклях наряду с профессиональными актёрами играют люди с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом они становятся равноправными участниками творческого процесса, «включены» в культуру и социум. Об этом сообщает пресс-служба ГРДТ имени Бестужева.
театр дети Бурятия Улан-Удэ спектакль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Высыпавшийся мусор завалил дорогу в Улан-Удэ
Высыпавшийся мусор завалил дорогу в Улан-Удэ
Общество, 18.10.2020
Отходы выпали из контейнера мусоровоза
В Бурятии для колясочницы, мечтающей покорить Мунку-Сардык, изобрели «вездеход»
В Бурятии для колясочницы, мечтающей покорить Мунку-Сардык, изобрели «вездеход»
Общество, 18.10.2020
Разработчики продолжат совершенствовать конструкцию
Жительницу Бурятии оштрафовали за отсутствие защитной маски
Жительницу Бурятии оштрафовали за отсутствие защитной маски
Общество, 18.10.2020
На суде женщина полностью признала свою вину
На очное обучение в Бурятии выходят только выпускные классы
На очное обучение в Бурятии выходят только выпускные классы
Общество, 18.10.2020
Начальные классы продолжат обучение в дистанционном формате
Жителя Бурятии арестовали за побои
Жителя Бурятии арестовали за побои
Общество, 18.10.2020
Мужчина ударил сожительницу кулаком
В Улан-Удэ мужчина убил трёх человек и сжёг их квартиру
В Улан-Удэ мужчина убил трёх человек и сжёг их квартиру
Общество, 18.10.2020
Мужчина тщательно заметал следы, но всё же был задержан следователями
В Бурятии коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело
В Бурятии коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело
Общество, 18.10.2020
За сутки выздоровели 47 человек, а заболели 139
В Бурятии скончалась сразу пять пациентов с коронавирусом
В Бурятии скончалась сразу пять пациентов с коронавирусом
Общество, 18.10.2020
Установлен новый коронавирусный антирекорд
В Бурятии днём до +13 градусов
В Бурятии днём до +13 градусов
Общество, 18.10.2020
Местами по северной половине республики небольшие осадки
В Бурятии парень незаконно нарубил деревьев на 69 тысяч
В Бурятии парень незаконно нарубил деревьев на 69 тысяч
Общество, 17.10.2020
У него изъяты бензопила и заготовленная древесина
В Улан-Удэ задержали мать младенца, найденного на станции
В Улан-Удэ задержали мать младенца, найденного на станции
Общество, 17.10.2020
Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы свидетелей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^