Раньше здесь был пустырь, сохранившийся между домами
На улице Левитана между домами 15 и 34 продолжается обустройство универсальной игровой площадки. Подрядная организация возводит подпорные стены для безопасности, поскольку площадка находится на неровном участке. Затем здесь установят ограждения, трибуны, флагштоки и т. д.
Работы идут по исполнению наказов избирателей депутатам при активном участии ТОСовцев «Адис».
– Раньше здесь был пустырь, сохранившийся между домами. Сначала мы построили детскую площадку методом народной стройки. Затем рядом с ней обустроили спортивную площадку на средства гранта: разровняли землю на пустыре, установили мини-футбольные ворота, баскетбольные кольца, а на столбах камеры видеонаблюдения. Теперь это центр притяжения нашей молодёжи, здесь проходят все культурно-массовые мероприятия. В стройке приняли участие многие жители, и это сплотило нас. В планах установить здесь тренажёры для сдачи норм ГТО, – сообщил Александр Чебаевский, председатель ТОС «Адис».
Кроме того, совместно с депутатами Народного Хурала Бурятии и Улан-Удэнского горсовета идёт работа по обеспечению жителей Шишковки качественной питьевой водой.
– Изначально ТОС «Адис» был создан в 2012 году, чтобы провести сюда воду. Проект был реализован, но из-за ограниченности финансирования только на части улиц. Жителям нужна качественная вода. Для этого необходимо строительство повысительной насосной станции и электростанции. Совместными усилиями с депутатами разработана проектно-сметная документация на их строительство, – рассказал председатель.
Отметим, ТОС «Адис» был создан в границах улиц Челюскина, Левитана, Самбуева. По заявке ТОСовцев здесь проведено наружное освещение улиц и высокоскоростной интернет. Общественники заключили договоры социального партнёрства с индивидуальными предпринимателями, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ ТОСовцы обустраивают спортплощадку
Общество, Фото:
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