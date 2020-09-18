Улан-удэнская квартира попала в список самых огромных и дорогих

В списке роскошных квартир Дальнего Востока оказался и Улан-Удэ



Улан-удэнская квартира попала в список самых дорогих крупногабаритных квартир. Рейтинг составила компания ЦИАН, его результаты приводит издание «Восток-Медиа».



Согласно исследованиям компании Циан, первое место по площади квартир на Дальнем Востоке занимает жилище в 420 квадратных метра. Находится оно на Уссурийском бульваре в Хабаровске и стоит 49 миллионов. По сути — это пентхаус с двумя уровнями. В роскошном жилище — три спальни, тренажёрный зал, спа-зона, и терасса, на которой можно устраивать пикники с барбекю. Также в стоимость входит парковка на две машины.



Второе место занимает квартира в Улан-Удэ. Расположена она на улице Иванова — площадь жилья — 381 «квадрат». Всего в ней шесть комнат, плюс отдельная секция под сауну, бассейн и тренажёрный зал. В квартире три санузла и своя прачечная. Кроме того, в небольшую стоимость входит гараж и земельный участок в 10 соток с детской площадкой. Стоит такая роскошная квартира всего 10,5 миллиона рублей.



На третьем месте Владивосток. Тут в микрорайоне Океанская продают двухуровневый пентхаус площадью 270 квадратных метров за 35 миллионов рублей. В квартире — дизайнерский ремонт и вид из окна на бухту Бражникова.



Просторные квартиры продаются также в Якутске, Южно-Сахалинске, Амурской области и на Забайкалье.





