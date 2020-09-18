 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

Улан-удэнская квартира попала в список самых огромных и дорогих

Улан-удэнская квартира попала в список самых огромных и дорогих
Общество,  Фото:pixabay.com
В списке роскошных квартир Дальнего Востока оказался и Улан-Удэ

Улан-удэнская квартира попала в список самых дорогих крупногабаритных квартир. Рейтинг составила компания ЦИАН, его результаты приводит издание «Восток-Медиа».

Согласно исследованиям компании Циан, первое место по площади квартир на Дальнем Востоке занимает жилище в 420 квадратных метра. Находится оно на Уссурийском бульваре в Хабаровске и стоит 49 миллионов. По сути — это пентхаус с двумя уровнями. В роскошном жилище — три спальни, тренажёрный зал, спа-зона, и терасса, на которой можно устраивать пикники с барбекю. Также в стоимость входит парковка на две машины.

Второе место занимает квартира в Улан-Удэ. Расположена она на улице Иванова — площадь жилья — 381 «квадрат». Всего в ней шесть комнат, плюс отдельная секция под сауну, бассейн и тренажёрный зал. В квартире три санузла и своя прачечная. Кроме того, в небольшую стоимость входит гараж и земельный участок в 10 соток с детской площадкой. Стоит такая роскошная квартира всего 10,5 миллиона рублей.

На третьем месте Владивосток. Тут в микрорайоне Океанская продают двухуровневый пентхаус площадью 270 квадратных метров за 35 миллионов рублей. В квартире — дизайнерский ремонт и вид из окна на бухту Бражникова.

Просторные квартиры продаются также в Якутске, Южно-Сахалинске, Амурской области и на Забайкалье.


рейтинг недвижимость
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский «Головар» набрал 15 миллионов просмотров
Бурятский «Головар» набрал 15 миллионов просмотров
Общество, 18.09.2020
Скоро режиссёр фильма порадует новыми кинокартинами
В Бурятии батальон ДПС отметил 28-ю годовщину
В Бурятии батальон ДПС отметил 28-ю годовщину
Общество, 18.09.2020
С начала года сотрудники выявили свыше 33 тысяч нарушений ПДД
Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку
Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку
Общество, 18.09.2020
Алексей Цыденов выступил с важным обращением к жителям республики
В Бурятии наградили лучших лесников
В Бурятии наградили лучших лесников
Общество, 18.09.2020
Ко дню лесника наградили лучших в профессии
В Бурятии провели учебную эвакуацию в школе и детсаду
В Бурятии провели учебную эвакуацию в школе и детсаду
Общество, 18.09.2020
Учения прошли на севере республики
В Бурятии хирург рассказал, как оперирует больных COVID-19
В Бурятии хирург рассказал, как оперирует больных COVID-19
Общество, 18.09.2020
В «ковидных» условиях операции проводятся с учётом множества нюансов  
«Донорский светофор» в Бурятии горит красным
«Донорский светофор» в Бурятии горит красным
Общество, 18.09.2020
Станция переливания крови нуждается в донорах
В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы
В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы
Общество, 18.09.2020
Московские трамваи приехали на грузовых машинах
Автоматический библиотекарь появился в Иркутске
Автоматический библиотекарь появился в Иркутске
Общество, 18.09.2020
Цена современного оборудования – 1,2 млн рублей
Мэр Улан-Удэ: Все дворы ремонтируются под контролем горожан
Мэр Улан-Удэ: Все дворы ремонтируются под контролем горожан
Общество, 18.09.2020
Игорь Шутенков проверил ремонт дворов в Октябрьском районе
Увековечена память женщины, спасшей Бурятию от опустынивания
Увековечена память женщины, спасшей Бурятию от опустынивания
Общество, 18.09.2020
В 70-е годы по Бурятии распространялись движущиеся пески
«Не уехать»: Улан-удэнцы жалуются на отсутствие маршруток вечером
«Не уехать»: Улан-удэнцы жалуются на отсутствие маршруток вечером
Общество, 18.09.2020
Горожане разгневаны, что не могут вечером добраться до дома  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^