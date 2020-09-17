Лемур Чикки из Иркутской зоогалереи подружился с Мышкой

Зверёк познакомился с местным котёнком
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее поселился настоящий кольцехвостый лемур
. Также его называют кошачьим лемуром или каттой. Сегодня сотрудники зоопарка рассказали, что новичок потихоньку осваивает пространство. Озорник Чикки познакомился с местными кошками.
- Больше всего получилось сдружиться с трёхцветным котёнком по кличке Мышка. Она, конечно, не понимает, что за зверь время от времени пробегает мимо, но сходство с кошками явно улавливает. Не зря всё-таки лемуров катта называют «кошачьими». Кто слышит, как они умеют мурлыкать, сразу всё понимают, - отметили в Иркутской зоогалерее.
Чикки поселился в Доме природы. Здесь ему организовали вполне удобный вольер из части кабинета руководителя. На снимках, опубликованных сотрудниками, видно, как зверёк осваивает пространство, карабкаясь по стульями, полкам и даже дверным ручкам.
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