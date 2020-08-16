На амбулаторном лечении находятся 312 пациентов
По данным оперштаба, на утро 16 августа в Бурятии зарегистрировано 4630 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 2604. За сутки выявили 30 заболевших.
Из 30 новых случаев COVID-19: 9 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 308 пациентов, из них 24 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное. Накануне сообщалось о 23 больных детях.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 322, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 308, свободно 480 коек. Занятость коечного фонда составляет 40,1%.
На амбулаторном лечении находятся 312 пациентов с COVID-19 с лёгким течением заболевания.
За весь период выздоровели от COVID-19 – 3964, в том числе за сутки 20 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 46 (+2) человека. Как сообщал «Байкал-Daily», две пожилые пациентки скончались накануне.
В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов, в том числе старше 65 лет – 2 человека, на ИВЛ один 80-летний пациент.
В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 9 пациентов, из них трое старше 65 лет, на ИВЛ – 1 пациент.
В двух обсерваторах находятся 43 человека.
Круг контактных лиц составляет 935 человек, все обследованы.
В Бурятии за стуки выявили 30 больных COVID-19
Общество, Фото:
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