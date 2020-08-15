В Бурятии коронавирусом заразились ещё 34 человека

Проходят лечение сейчас 612 человек



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки коронавирус подтвердили ещё у 34 человек.



Из 34 новых случаев COVID-19: 10 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4600 случаев заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 2590.



В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 297 пациентов, из них 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



В настоящее время в регионе для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 310, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 297, свободно 492 койки. Занятость коечного фонда составляет 38,7%.



Проходят амбулаторное лечение 315 пациентов с COVID-19, с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 3944 человек, в том числе за минувшие сутки 38 человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 44 человека.



В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов, в том числе старше 65 лет – 2 человека, на ИВЛ - 1 пациент 80 лет.



В стационаре по улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 пациентов, в том числе старше 65 лет – 4, на ИВЛ – 2 пациента, в том числе старше 65 лет – 1 человек.



В двух обсерваторах находятся 44 человека.



Круг контактных лиц составляет 923 человека, все обследованы.

