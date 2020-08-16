Женщины имели тяжёлые сопутствующие заболевания
За сутки в Бурятии скончались две пожилые пациентки с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В стационаре по улице Пирогова в Улан-Удэ умерла 95-летняя пациентка с новой коронавирусной инфекцией тяжёлой формы с двусторонней пневмонией, с ишемической болезнью сердца, с подозрением на злокачественное новообразование. Находилась в стационаре 10 суток, в отделении реанимации.
В этом же стационаре скончалась 65-летняя пациента. Она болела новой коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, двусторонней пневмонией, сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Находилась стационаре с 5 августа, в отделении реанимации 10 суток, из них на ИВЛ – 8 суток.
Всего по данным оперштаба в Бурятии на 16 августа зарегистрировано 4630 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 2604. За сутки число больных увеличилось на 30 человек. За весь период в республике зарегистрировано 46 летальных случаев.Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3964 человека. Проходят лечение в стационарах республики 308 больных. На амбулаторном лечении находятся 312 пациентов.
За сутки в Бурятии скончались две пожилые пациентки с коронавирусом
Общество, Фото:
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