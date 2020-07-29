Разрушенное судно поднимут со дна Байкала

Выделяющиеся при этом вещества не только оседают на дно, но и разносятся течением, что негативно влияет на качество воды, растительный и животный мир водоема. Тем самым, нарушается водное законодательство и создаётся реальная угроза загрязнения озера.





На острове Ольхон в акватории Хужирского залива озера Байкал находится бесхозяйное полуразрушенное судно. Это выявила в ходе проверки природоохранная прокуратура.Длительное нахождение в воде Байкала корабля причиняет серьёзный вред окружающей среде, так как разрушающаяся конструкция становится источником поступления продуктов коррозии металлов в озеро.- Лицом, ответственным за сохранение природных комплексов Прибайкальского национального парка, является ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В связи с отсутствием инициатив по решению данной проблемы прокурор в судебном порядке обратился к учреждению с требованием организовать подъем, удаление, утилизацию затонувшего судна, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объёме. Исполнить постановленный судебный акт «Заповедное Прибайкалье» обязано в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.