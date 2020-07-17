С осуждёнными на связь вышел представитель клуба любителей кубика Рубика «Cube Club 03»
В рамках празднования Всемирного дня головоломки в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ России прошёл мастер-класс для осуждённых по скоростной сборке кубика Рубика. Об этом сообщили в УФСИН по Бурятии.
В онлайн-режиме мероприятие провёл представитель клуба любителей кубика Рубика Улан Удэ «Cube Club 03» Баир Павлов. Он показал осуждённым основные методики и алгоритмы по сборке данной головоломки.
Осуждённые посоревновались между собой в спидкубинге.
- Кубик Рубика является одной из самых популярных игрушек в мире. Каждый день множество людей задаются вопросом, как легко и быстро его собрать. Все желающие осуждённые получили возможность научиться правильно и быстро собирать головоломку, - говорит заместитель начальника по воспитательной работе исправительного учреждения Николай Турлай.
Мастер-класс по сборке кубика Рубика устроили в улан-удэнской колонии
Общество, Фото:
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