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Мастер-класс по сборке кубика Рубика устроили в улан-удэнской колонии

Мастер-класс по сборке кубика Рубика устроили в улан-удэнской колонии
Общество,  Фото:pixabay.com
С осуждёнными на связь вышел представитель клуба любителей кубика Рубика «Cube Club 03»

В рамках празднования Всемирного дня головоломки в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ России прошёл мастер-класс для осуждённых по скоростной сборке кубика Рубика. Об этом сообщили в УФСИН по Бурятии.

В онлайн-режиме мероприятие провёл представитель клуба любителей кубика Рубика Улан Удэ «Cube Club 03» Баир Павлов. Он показал осуждённым основные методики и алгоритмы по сборке данной головоломки.

Осуждённые посоревновались между собой в спидкубинге.

- Кубик Рубика является одной из самых популярных игрушек в мире. Каждый день множество людей задаются вопросом, как легко и быстро его собрать. Все желающие осуждённые получили возможность научиться правильно и быстро собирать головоломку, - говорит заместитель начальника по воспитательной работе исправительного учреждения Николай Турлай.

осужденные настольные игры
 
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